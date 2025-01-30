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Росіяни почали масово брати «позики до зарплати» під 292% річних
15:54 30.01.2025 |
Посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.
Так, у грудні минулого року 70% від загальної кількості нових кредитів припали на позики від мікрофінансових організацій (МФО), хоча роком раніше показник був на рівні 47,4%, пише The Moscow Times із посиланням на дані російського "Скоринг Бюро".
"Вага" позик також збільшилася щодо обсягів кредитування: у грудні на продукти від МФО припало 13,6% від загальної суми видач. Наприкінці 2023 року показник був майже в 3,5 раза меншим - 3,9%.
До цього частка продуктів від МФО піднімалася до 62,7% загальної кількості позик і до 8,7% від обсягу кредитування в перші місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Згідно зі статистикою Банку Росії, за січень-вересень МФО надали росіянам позики на 1,26 трлн руб., що відповідає зростанню на 23,3% рік до року.
Для незабезпечених кредитів на даний момент діють підвищені надбавки та макропруденційні ліміти, що обмежують видачі позик надто закредитованим позичальникам. Ці обмеження є і для МФО, але для банків вони мають відчутно більше значення через значно суворіші нормативи достатності капіталу, з яким великі банки в останні 12-18 місяців мали складності.
МФО масово не посилювали ризик-політики наприкінці 2024 року, тому частково замінили банки в задоволенні попиту позичальників.
Водночас самі банки почали відкривати МФО, щоб утримувати клієнтів усередині групи.
Росіяни і борги
Раніше стало відомо, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Так, прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.
Наприкінці минулого року повідомлялося, що стрімке зростання ринкових ставок під кінець року змусило Центробанк Росії зняти обмеження на вартість позикових коштів для громадян. Так, російський Центробанк дозволив банкам у першому кварталі видавати споживчі кредити під будь-які відсотки.
Водночас рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків упав до мінімуму з пандемії 2020 року. Так, із початку року до кінця серпня 800 тис. росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 млн.
На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.
Раніше стало відомо, що попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані Центробанку Росії.
Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.
Перед тим повідомлялося, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.
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