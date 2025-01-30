В Аргентині знову заарештували фігурантів справи про кокаїн у школі посольства РФ

В Аргентині правоохоронці знову заарештували фігурантів справи про 400 кг кокаїну в школі при російському посольстві, які вийшли на волю умовно-достроково.

Про це повідомляє Настоящее время, передає Укрінформ.

Зазначається, що це було зроблено після запиту прокурора Авеля Кордоби та відповідного рішення Верховного суду Аргентини.

Захист намагається оскаржити повторний арешт.

Колишнього поліцейського Івана Близнюка та корабельного механіка Олександра Чікала (вихідців з Росії, які з 1990-х років живуть в Аргентині) затримали наприкінці грудня 2024 року і повернули до в'язниці Маркос-Пас під Буенос-Айресом, де вони перебували з лютого 2018 року.

У квітні 2022 року Близнюк був засуджений до 7 років 7 місяців ув'язнення, Чікало - до 6 років. На той момент вони перебували під арештом понад чотири роки. За кілька місяців після вироку обидва вийшли на волю за УДЗ (умовно-дострокове звільнення).

За версією слідства, експоліцейський і корабельний механік входили до міжнародного кримінального угруповання, яке купило, зберігало в підсобці школи при посольстві РФ у Буенос-Айресі і намагалося переправити до Європи майже 400 кілограмів кокаїну. За оцінками експертів, партія наркотику, розфасована у 12 валіз, в Аргентині могла коштувати близько 3 млн дол., у Росії - 39 млн дол.

До злочинного угруповання входили ще чотири особи: підприємець Андрій Ковальчук, колишній посольський завідувач господарства Алі Абянов, а також бізнесмени Володимир Калмиков та Іштимир Худжамов. У грудні 2021 року їх засудили у Москві на строк від 13 до 18 років позбавлення волі.