Швеція може почати відправляти злочинців за кордон через переповнені в'язниці

Швеція може відправляти злочинців відбувати покарання у в'язницях за кордон, оскільки країна намагається впоратися з напливом нових ув'язнених, викликаним хвилею бандитської злочинності.

Про це заявила в середу, 29 січня, призначена урядом комісія, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Міністр юстиції країни Ганнар Строммер наголосив на необхідності працювати з новими рішенням у рамках Служби виконання покарань та пробації.

За його словами, Швеція вже веде переговори з іншими країнами щодо оренди приміщень у їхніх в'язницях.

Як зазначило агентство, Швеція страждає від бандитської злочинності, яка зросла за останні два десятиліття і призвела до того, що скандинавська країна очолила рейтинг смертоносного насильства із застосуванням зброї на душу населення в Європі.

А озброївшись новими правовими інструментами, збільшивши штат і фінансування, шведська поліція досягла успіхів у боротьбі з бандами - за останні два роки стало менше смертельних перестрілок і більше обвинувальних вироків.

Водночас такий успіх створив додаткове навантаження на пенітенціарну систему. Зокрема, у 2023 році, останньому році, за який є дані, шведські суди винесли вироки про тюремне ув'язнення загальною тривалістю трохи менше 200 тисяч місяців, що на 25% більше, ніж у попередньому році, і вдвічі більше, ніж у 2014 році.

Відтак шведські в'язниці переповнені, і Служба в'язниць і пробації заявляє, що до 2033 року їй знадобиться близько 27 тисяч ліжок, в порівнянні з 11 тисячами сьогодні.

Маттіас Вальстедт, голова комісії, заявив, що немає жодних юридичних перешкод для того, щоб Швеція орендувала місця у в'язницях за кордоном, але пропозиція з цього приводу має спочатку пройти через парламент.

Наприкінці літа Швеція, Норвегія і Данія домовились поглибити співпрацю для боротьби зі злочинністю на тлі сплеску залучення неповнолітніх до діяльності шведських банд.

Зокрема, у вересні стало відомо, що Швеція у бюджеті на 2025 рік суттєво збільшить видатки на судову систему у рамках заходів для боротьби зі злочинністю.

У грудні уряд Нідерландів заявив, що в усіх в'язницях і поліційних дільницях більше немає місця для розміщення нових заарештованих та затриманих, відтак затриманих вирішили відправити додому на три дні раніше запланованого терміну.