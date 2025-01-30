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АНАЛІТИКА

У Швеції уперше винесли вирок оператору дрона за кермування напідпитку

 

55-річного чоловіка у Швеції засудили за керування дроном у нетверезому стані, що вважається першим подібним вироком.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian.

Вирок через інцидент із дроном був оголошений ще у липні 2024 року. Засуджений керував безпілотником на заході в центральній Швеції у зоні, де діяла тимчасова заборона на польоти.

Коли правоохоронці виявили оператора дрона, в його крові зафіксували 0,69 проміле алкоголю, що перевищувало встановлену законом максимальну норму у 0,2.

Хоча пізніше фігурант справи стверджував, що дроном керував його друг, суд все ж визнав його винним за статтею про водіння в нетверезому стані на призначив загальний штраф у 32 тисячі шведських крон (понад $2900).

Прокурор у справі Дженні Холден Ністрем заявила, що це перший випадок у Швеції, коли людину було притягнуто до відповідальності і засуджено за керування дроном у нетверезому стані.

Голова окружного суду Карін Хеллмонт пояснила, чому до справи про безпілотник була застосована така ж шкала покарань, як і за водіння в нетверезому стані.

"Це літальний апарат. Навіть якщо він літає сам по собі, ним керує хтось на землі, і він може впасти з великої висоти і травмувати когось", - каже суддя.

Нагадаємо, у 2022 році суд у Норвегії засудив 34-річного росіянина до 90 днів тюремного ув'язнення за запуск безпілотника, порушуючи заборону, спричинену війною Росії проти України.
Ключові теги: Швеція
 

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