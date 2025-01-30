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АНАЛІТИКА

Трамп запускає сервіс фінансових послуг для інвестицій Truth.Fi

 

Компанія Truth Social Трампа виходить за рамки соціальних мереж і планує запустити бізнес у сфері фінансових послуг, який інвестує до $250 млн у криптовалюту та інші активи.

Про це пише Financial Times.

Trump Media and Technology Group (TMTG), в якій Дональд Трамп є мажоритарним акціонером, оголосила про запуск фінансової платформи Truth.Fi.

Зазначається, що ця ініціатива передбачає можливість інвестування в біткоїн, інші криптовалюти та традиційні активи.

За словами представників компанії, Truth.Fi зосередиться на вкладеннях у швидкозростаючі американські підприємства, виробничий сектор, енергетику та інші напрямки, які сприятимуть зміцненню економіки США.

Окрім цього, платформа надаватиме послуги індивідуального управління активами (SMA), а також працюватиме з ETF та цифровими активами. Для цього компанія співпрацюватиме з брокерським гігантом Charles Schwab Corp., який консультуватиме її щодо інвестиційних стратегій.

В повідомленні додають, що після оголошення про запуск Truth.Fi акції TMTG зросли на 10%.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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