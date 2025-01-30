Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільший у світі суверенний фонд заявив про рекордний прибуток другий рік поспіль

 

Фонд національного добробуту Норвегії обсягом у 1,8 трлн доларів США заявив про рекордний прибуток у 222 млрд доларів США (2,51 трлн норвезьких крон) у 2024 році знову завдяки високій прибутковості його інвестицій в акції американських технологічних компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Зокрема, американські технологічні акції показали дуже хороші результати», - заявив виконавчий директор Norges Bank Investment Management Ніколай Танген.

Зазначається, що Фонд, який інвестує доходи норвезької держави від видобутку нафти і газу, є одним із найбільших інвесторів у світі. Він володіє в середньому 1,5% усіх акцій, що котируються по всьому світу.

Фонд національного добробуту Норвегії також інвестує в облігації, нерухомість та активи, пов'язані з відновлюваними джерелами енергії.

Дев'ять із десяти найбільших пакетів акцій фонду на кінець 2024 року були акціями технологічних компаній, а трійку лідерів увійшли Apple, Microsoft та Nvidia.

Загалом рентабельність Фонду у 2024 році склала 13% за рік.
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9294
  0,0901
 0,21
EUR
 1
 43,6192
  0,1651
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6312  0,04 0,11 42,3076  0,00 0,00
EUR 43,4744  0,10 0,23 44,2012  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,12 0,29 41,8300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес