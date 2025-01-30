Фінансові новини
- |
- 30.01.25
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільший у світі суверенний фонд заявив про рекордний прибуток другий рік поспіль
10:51 30.01.2025 |
Фонд національного добробуту Норвегії обсягом у 1,8 трлн доларів США заявив про рекордний прибуток у 222 млрд доларів США (2,51 трлн норвезьких крон) у 2024 році знову завдяки високій прибутковості його інвестицій в акції американських технологічних компаній.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Зокрема, американські технологічні акції показали дуже хороші результати», - заявив виконавчий директор Norges Bank Investment Management Ніколай Танген.
Зазначається, що Фонд, який інвестує доходи норвезької держави від видобутку нафти і газу, є одним із найбільших інвесторів у світі. Він володіє в середньому 1,5% усіх акцій, що котируються по всьому світу.
Фонд національного добробуту Норвегії також інвестує в облігації, нерухомість та активи, пов'язані з відновлюваними джерелами енергії.
Дев'ять із десяти найбільших пакетів акцій фонду на кінець 2024 року були акціями технологічних компаній, а трійку лідерів увійшли Apple, Microsoft та Nvidia.
Загалом рентабельність Фонду у 2024 році склала 13% за рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Олігарх проти Левіафана: чому Ілон Маск вирішив «повернути Європі колишню велич»
|У РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу «Лукойл» у Кстово Нижньогородської області
|США відправили десятки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну, - Axios
|Українці зможуть створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» з 31 січня - заступник міністра оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Трамп запускає сервіс фінансових послуг для інвестицій Truth.Fi
|Найбільший у світі суверенний фонд заявив про рекордний прибуток другий рік поспіль
|Грецію обурив можливий продаж Францією ракет для Туреччини
|У Сирію з Туреччини повернулися понад 81,5 тисячі громадян - міністр
|Санкції діють: Багаті росіяни втратили більше половини своїх яхт
|Ще чотири банки Казахстану перестали видавати карти росіянам
Бізнес
|Новий рекорд: Spotify виплатив музичній індустрії понад $10 млрд за 2024 рік
|У Китаї випустили ще одну ШІ-модель, яка має перевершити «гучну» DeepSeek
|У США запідозрили китайський ШІ-стартап DeepSeek у крадіжці даних в OpenAI
|OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов
|X запускає платіжний додаток X Money у партнерстві з Visa
|Норвегія може стати першою країною, яка повністю перейде на електромобілі
|NVIDIA почне поступово відмовлятися від підтримки старих відеокарт, зокрема легендарної GTX 1060