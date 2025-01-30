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АНАЛІТИКА

У Сирію з Туреччини повернулися понад 81,5 тисячі громадян - міністр

 

Після падіння режиму Асада, з 9 грудня минулого року у Сирію з Туреччини повернулися 81576 сирійців, з 2017 року - 821579. У Туреччині залишається 2 мільйони 865 тисяч сирійців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

"З 9 грудня 81 тисяча 576 наших сирійських братів повернулися до своєї країни добровільно, безпечно, з честю та порядком. З 2017 року 821 тисяча 579 наших сирійських братів добровільно повернулися на батьківщину", - повідомив Єрлякая.

Міністр зазначив, що загалом в Туреччині легально перебувають 4 мільйони 121 тисяча 663 іноземці. З них 2 мільйони 865 тисяч - сирійці, 1 мільйон 66 тисяч - іноземці з посвідками на проживання та 190 тисяч - іноземці під міжнародним захистом. У 2024 році було депортовано 142 тис. 536 нелегальних іммігрантів.
 

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