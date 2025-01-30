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Трамп найняв нових адвокатів, щоби спробувати зняти судимість
08:52 30.01.2025 |
Провідна юридична фірма Sullivan & Cromwell представлятиме інтереси президента Дональда Трампа під час оскарження його вироку в Нью-Йорку по справі про підкуп порнозірки.
Про це йдеться в повідомленні ABC News, передає Укрінформ.
«Нові адвокати подали прохання про апеляцію в середу, підтвердивши намір оскаржити судимість Трампа в апеляційному суді», - зазначається в повідомленні.
При цьому зауважується, що до команди нових адвокатів Трампа входить, у тому числі співголова фірми Sullivan & Cromwell Роберт Джуффра.
«Апеляція президента Дональда Трампа є важливою для верховенства права, репутації Нью-Йорка як глобального ділового, фінансового та юридичного центру, а також для самого президента й усіх державних посадовців», - заявив у цьому зв'язку Джуффра.
Адвокат при цьому звинуватив прокурора Мангеттена у зловживанні кримінальним законодавством проти президента Трампа, заявивши, що це створює «небезпечний прецедент». Він наголосив, що з нетерпінням очікує, як справу буде закрито після апеляції.
Заміна адвокатів відбулася після того, як Трамп призначив своїх колишніх головних адвокатів Тодда Бланша, Еміля Бове та Джона Зауера на головні посади в Міністерстві юстиції.
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