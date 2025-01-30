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Марк Твен
Трамп скасував позов проти компанії Meta в обмін на $25 мільйонів - CNN
08:49 30.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав мирову угоду з компанією Meta, яка скасовує його позов проти платформи соціальних мереж, висунутий після призупинення облікового запису Трампа на тлі подій, пов'язаних зі штурмом Капітолія.
Замість цього Meta обіцяє виплатити президентові кілька десятків мільйонів доларів, передає Укрінформ із посиланням на CNN.
«Трамп підписав угоду, яка, згідно з попереднім проєктом, вимагає від компанії Meta виплати близько $25 мільйонів, $22 мільйони з яких підуть до фонду майбутньої президентської бібліотеки Трампа. Решта суми виділяється на оплату послуг адвокатів та інших позивачів»,- повідомила особа, ознайомлена зі справою.
Як повідомляв Укрінформ, Цукерберг зустрічався з Трампом після його перемоги на виборах, пожертвувавши $1 мільйон на його інавгурацію, а потім був присутній на урочистостях у Капітолії 20 січня. Цукерберг також послабив нові правила модерації контенту у Facebook, Instagram і Threads, скасувавши партнерство з незалежними групами факт-чекінгу.
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