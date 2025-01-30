Сенат схвалив кандидата Трампа, який зосередиться на скасуванні кліматичних обмежень

Верхня палата Конгресу США схвалила кандидатуру конгресмена-республіканця Лі Зелдіна на посаду глави Агентства з охорони навколишнього середовища (ЕРА), який займатиметься згортанням кліматичних норм, введених адміністрацією Джо Байдена.

Голосування відбулося в середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Кандидата підтримали 56 законодавців, у тому числі троє демократів. Проти висловилися 42 сенатори.

Під час попередніх слухань демократи намагалися почути від Зелдіна про його ставлення до зміни клімату з урахуванням того, що Дональд Трамп часто заперечував це явище й називав це великим обманом. Зелдін, з одного боку, підтвердив законодавцям що вважає зміну клімату реальністю, але водночас він підтримав і позицію Трампа про «обман».

Очікується, що серед головних завдань нового голови EPA стане перегляд «Висновків про загрозу» - документа, який агентство використовує для визначення впливу парникових газів на здоров'я людини. Саме ці висновки служать основою для регулювання викидів в атмосферу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп номінував 44-річного Лі Зелдіна на чолі агентства EPA для зміни раніше встановлених регуляцій, у тому числі для скасування обмежень на видобуток нафти й газу.