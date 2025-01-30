У Вашингтоні літак зіткнувся з військовим вертольотом і впав у воду. На борту було 64 особи

У столиці США, Вашингтоні, пасажирський літак впав у річку Потомак. Він зіткнувся під час заходу на посадку з військовим вертольотом.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в авіакомпанії American Airlines, у списку пасажирів літака, що впав у Вашингтоні, було 60 людей. Пізніше компанія додала, що в екіпажі було чотири особи.

Що з ними та екіпажем, поки що невідомо. На місці триває пошуково-рятувальна операція, в якій беруть участь катери та водолази. Потомак - повноводна річка шириною сотні метрів і глибиною кілька метрів.

Телекомпанія CBS повідомила з посиланням на слова поліцейського на місці подій, що о пів на дванадцяту за місцевим часом з води дістали 18 тіл загиблих і не знайшли поки що жодного, хто б вижив.

Офіційного підтвердження цих даних о пів на першу ночі за місцевим часом ще не з'явилося.

Американські телекомпанії повідомляють, що температура води в Потомаку зараз лише трохи вища за нуль за Цельсієм. За такої температури людина втрачає свідомість від переохолодження протягом 10-15 хвилин.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) оголосило, що лайнер Bombardier CRJ700 здійснював регулярний рейс з міста Уічіта (Канзас) до Вашингтона.

На відео з камери спостереження видно (далеко, у темряві), як літак, що низько летить, імовірно йде на посадку в аеропорту ім. Рональда Рейгана на березі річки Потомак і стикається з іншим повітряним судном, після чого відбувається вибух.

FAA повідомило, що цим іншим повітряним судном був військовий гелікоптер Sikorsky H-60.

Агентство Reuters повідомляє, що на борту вертольота було троє військових. Інформації про їхню долю теж поки що немає.

Чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що статус солдатів невідомий, але додав, що на вертольоті не було високопосадовців.

Пентагон у короткій заяві офіційно підтвердив, що вертоліт, що зіткнувся з літаком, був армійським бортом з бази Форт-Бельвуар у штаті Вірджинія.

Аеропорт імені Рональда Рейгана знаходиться приблизно за чотири кілометри на південь від Білого дому та Капітолію.

Президент США Дональд Трамп випустив коротку заяву, в якій повідомив, що отримує всю інформацію про катастрофу та рятувальну операцію.

Рейс 5342 виконувала дочірня компанія American Airlines, регіональна PSA Airlines. Вертолітники, як пояснили військові, здійснювали тренувальний політ.

"Багато агентств зараз працюють над цією реакцією, як федеральні, так і місцеві правоохоронні органи працюють разом на місцях, щоб спробувати врятувати якомога більше життів", - повідомила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Міністр оборони Піт Гегсет каже, що ці події є "абсолютно трагічними".

У дописі в соцмережі X він каже, що пошуково-рятувальні роботи тривають, а розслідування було негайно розпочато армією та міністерством оборони.

"Молимось за всі постраждалі душі та їхні родини", - додає він.