Британія призначила торгового представника в Україні

Велика Британія у середу призначила на посаду Посланця з питань торгівлі з Україною парламентаря Алекса Собела.

Про це повідомило посольство Британії в Україні у Фейсбуці, передає Укрніформ.

«Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство з Україною, де торгівля є ключовим елементом. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати над досягненням результатів як для Великої Британії, так і України», - сказав Собел.

У дипвідомстві поінформували, що Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Британії як найкращого місця для інвестицій.