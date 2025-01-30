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АНАЛІТИКА

Британія призначила торгового представника в Україні

 

Велика Британія у середу призначила на посаду Посланця з питань торгівлі з Україною парламентаря Алекса Собела.

Про це повідомило посольство Британії в Україні у Фейсбуці, передає Укрніформ.

«Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство з Україною, де торгівля є ключовим елементом. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати над досягненням результатів як для Великої Британії, так і України», - сказав Собел.

У дипвідомстві поінформували, що Собел зосередиться на пошуку торговельних та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Британії як найкращого місця для інвестицій.
 

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