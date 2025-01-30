США переживають рекордний дефіцит торгівлі на тлі погроз Трампа митами

Дефіцит торгівлі товарами в США збільшився до рекордного рівня в грудні, ймовірно, через те, що підприємства авансом закуповували імпортні товари промислового призначення та споживчі товари в очікуванні широких мит нової адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Розрив у торгівлі товарами минулого місяця збільшився на 18,0% до 122,1 млрд доларів, що є найбільшим показником з моменту початку відстеження урядом цієї серії у 1992 році.

Імпорт товарів збільшився на $10,8 млрд, або на 3,9%, до $289,6 млрд. Експорт впав на $7,8 млрд, або на 4,5%, до $167,5 млрд.

Погіршення дефіциту торгівлі товарами, про яке повідомило Міністерство торгівлі, підвищує ризик більш різкого уповільнення зростання валового внутрішнього продукту в четвертому кварталі, ніж очікували економісти.

Зазначається, що звіт також показав, що запаси на складах гуртових та роздрібних торговців скоротились минулого місяця.

Збільшення дефіциту торгівельного балансу в результаті припливу імпорту зазвичай компенсується зростанням запасів при розрахунку ВВП. Уряд планує опублікувати попередню оцінку ВВП за четвертий квартал у четвер.

