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ПАРЄ схвалила санкції проти Грузії і вимагає ініціювати дострокові вибори
23:37 29.01.2025 |
Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) затвердила резолюцію, у якій запроваджує санкції проти влади Грузії і вимагає від неї запустити процес дострокових парламентських виборів під контролем ПАРЄ.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга з посиланням на текст відповідної резолюції ПАРЄ, ухваленої увечері 29 січня.
Резолюція ПАРЄ ставить жорстку умову до влади Грузії щодо запуску процесу дострокових парламентських виборів, які мають відбутися під моніторингом ПАРЄ.
"З політичного глухого кута, коли у Грузії є провал довіри між владою та громадянським суспільством... можна вийти лише через організацію нових справді демократичних парламентських виборів... якщо ці парламентські вибори проходитимуть пуд суворим міжнародним спостереженням", - йдеться у тексті резолюції.
Варто зауважити, що 114 депутатів ПАРЄ проголосували "за", 13 - "проти" і 7 утрималися.
У той самий час, ПАРЄ затвердила повноваження грузинської парламентської делегації на поточну сесію з обмеженими правами, але повернеться до їхнього перегляду у квітні. Тоді повноваження делегації будуть продовжені лише у разі виконання політичних вимог ПАРЄ.
До квітня Грузія має запустити передвиборчий процес, а також звільнити всіх політв'язнів, наявність яких у Тбілісі заперечують. З огляду на це, вже лунає думка, що Грузію виженуть з ПАРЄ на наступній сесії.
Як раніше повідомлялося, в резолюції ПАРЄ підтверджені норми про наявність у Грузії політичних в'язнів з вимогою їхнього звільнення, про які "Європейська правда" вже розповідала.
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