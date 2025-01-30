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АНАЛІТИКА

Євродепутат пропонує Гренландії вступити до ЄС для захисту від зазіхань Трампа

 

Данський депутат Європейського парламенту Мортен Локкегор вважає, що Гренландія повинна розглянути можливість приєднання до Європейського Союзу для "захисту" на тлі погроз президента США Дональда Трампа придбати цей арктичний острів.

Про це він сказав у інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".

Як передає видання, хоча Локкегор сказав, що майбутнє Гренландії мають вирішувати самі гренландці, він стверджує, що настав час для "якогось нового мислення".

"Ми живемо у світі, де незалежно від того, наскільки ви хочете бути незалежними, ви повинні бути членом альянсів. І на мою думку, ЄС - це найкращий альянс, в який ви можете вступити. Це стосується і Данії, і Гренландії", - сказав він.

Він вважає, що членство в ЄС забезпечить Гренландії "захист".

Як відомо, Гренландія - самокерована данська територія, проголосувала на референдумі за вихід з Європейських співтовариств, попередника ЄС, у 1982 році і офіційно вийшла з блоку в 1985 році, хоча більшість з її приблизно 60 тисяч громадян є данцями, а отже, все ще громадянами ЄС.

"Очевидно, що ситуація кардинально змінилася з 85-го року. Зараз у нас зовсім інша геополітична ситуація", - сказав він.

Локкегор стверджує, що Гренландія є природним кандидатом на членство в ЄС, з сильною демократією і системою соціального забезпечення.

"Багато цінностей, які відстоюють країни-члени ЄС і населення ЄС, повністю відповідають цінностям Гренландії", - зазначив євродепутат.

Також за словами Локкегора, непередбачуваною вигодою від "брязкання шаблями" Трампа стало те, що Гренландія може "відновити дискусію про те, чи розглядає вона більш тісні відносини з Європою", включно з "новим розумінням спільного майбутнього".

"Якщо ви хочете політичних змін, це може стати тим поштовхом, який необхідний для того, щоб гренландці по-новому подивилися на те, що відбувається в Європі", - додав він.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

Тим часом, за даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

А очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна обговорила з Данією відправку військ до Гренландії у відповідь на неодноразові погрози Трампа.
Ключові теги: США, Данія
 

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