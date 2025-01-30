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АНАЛІТИКА

Сирія вимагає від Росії видати Башара Асада - Reuters

 

Під час візиту до Сирії російської делегації лідер радикального ісламістського сунітського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Ахмад аль-Шараа (бойове ім'я Мохаммед аль-Джулані), який де-факто є лідером Сирії, поставив вимогу Москві видати колишнього правителя країни Башара Асада. Про це пише у середу, 29 січня, агентство Reuters з посиланням на джерело, обізнане з сирійсько-російськими перемовинами.

Також Сирія вимагає від Росії, яка підтримувала Асада у війні, відновити довіру за допомогою "конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція і відновлення", повідомило сирійське інформаційне агентство Sana. Крім того, сирійська адміністрація заявила, що "відновлення відносин повинно враховувати минулі помилки, поважати волю сирійського народу і служити його інтересам".

Втім, єдина домовленість, яка була досягнута, - це продовження переговорів, повідомило джерело Reuters.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що відбулося "відверте обговорення всього спектру питань", і обидві сторони продовжуватимуть подальші контакти з метою пошуку "відповідних домовленостей". Врдночас речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився підтвердити чи спростувати інформацію про вимоги Сирії повернути Асада і виплатити компенсацію.

РФ намагається зберегти свої дві військові бази у Сирії

Вперше після повалення режиму Башара Асада Сирію відвідала делегація РФ, яку очолив заступник міністра закордонних справ Михайло Богданов. Сторони провели переговори у вівторок, 28 січня, пише Reuters. Таким чином Росія, чиї війська і військово-повітряні сили роками підтримували Асада проти сирійських повстанців, прагне зберегти свою військово-морську базу в Тартусі і авіабазу "Хмеймім".

База в Тартусі була єдиною офіційною військово-морською базою Росії за межами колишнього Радянського Союзу, і російська присутність там зростала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році з метою "протидії, стримування і моніторингу будь-яких операцій НАТО в Середземному морі", як нещодавно зазначив у своєму аналізі американський Інститут вивчення війни (ISW).

Натомість авіабаза "Хмеймім" слугувала логістичним та перевальним пунктом для російських дій в Африці та перейшла під російський контроль невдовзі після того, як Росія вступила в громадянську війну в Сирії.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Сирія, Росія
 

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