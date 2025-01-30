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АНАЛІТИКА

Ультраправі в Німеччині допомогли опозиції ухвалити заходи протидії міграції

 

Німецький парламент на засіданні в середу, 29 січня, з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план про посилення контролю над міграцією.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Пропозицію, внесену лідером ХДС і кандидатом у канцлери від партії Фрідріхом Мерцом, ухвалили більшістю у 348 голосів проти 345, ще 10 депутатів утримались під час голосування.

Хоча детальних результатів голосування ще не публікували, пропозиція не була б ухвалена без підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка привітала результати оплесками в залі.

Друга пропозиція опозиції з переліком заходів щодо збереження та обміну даними, посилення спецслужб та внесення змін до Кримінального кодексу Німеччини, була відхилена 509 голосами "проти" і лише 190 - "за".

Ухвалений Бундестагом план з пʼяти пунктів передбачає, серед іншого, "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.

Мерц перед голосуванням говорив, що виступає за ухвалення пропозиції навіть у разі, якщо для цього потрібні голоси ультраправих з "АдН".

Цим він наразився на критику з боку інших політсил; крім того, свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.

Зазначимо, що тема нелегальної міграції в Німеччині повернулась на порядок денний після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров'ям.
 

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