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Ультраправі в Німеччині допомогли опозиції ухвалити заходи протидії міграції
23:16 29.01.2025 |
Німецький парламент на засіданні в середу, 29 січня, з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план про посилення контролю над міграцією.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Пропозицію, внесену лідером ХДС і кандидатом у канцлери від партії Фрідріхом Мерцом, ухвалили більшістю у 348 голосів проти 345, ще 10 депутатів утримались під час голосування.
Хоча детальних результатів голосування ще не публікували, пропозиція не була б ухвалена без підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка привітала результати оплесками в залі.
Друга пропозиція опозиції з переліком заходів щодо збереження та обміну даними, посилення спецслужб та внесення змін до Кримінального кодексу Німеччини, була відхилена 509 голосами "проти" і лише 190 - "за".
Ухвалений Бундестагом план з пʼяти пунктів передбачає, серед іншого, "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.
Мерц перед голосуванням говорив, що виступає за ухвалення пропозиції навіть у разі, якщо для цього потрібні голоси ультраправих з "АдН".
Цим він наразився на критику з боку інших політсил; крім того, свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.
Зазначимо, що тема нелегальної міграції в Німеччині повернулась на порядок денний після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров'ям.
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