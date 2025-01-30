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Трамп підписав закон про арешт і депортацію мігрантів, обвинувачених у злочинах
23:13 29.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп підписав Закон Лейкен Раллі, який розширює повноваження правоохоронних органів США щодо арештів та депортації іммігрантів без документів, проти яких були висунуті обвинувачення в злочинах, зокрема, в крадіжці.
Церемонія підписання відбулася в середу в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Це дуже важливий закон, який згуртував демократів і республіканців»,- заявив Трамп перед тим, як поставити підпис під документом.
Закон дозволяє співробітникам Служби імміграційного й митного контролю арештовувати й депортувати іммігрантів без документів, якщо проти них висунуті звинувачення в крадіжках та інших злочинах.
Крім того, законодавчий акт дозволяє генпрокурорам у кожному штаті подавати до суду на федеральний уряд через недостатньо жорстку імміграційну політику.
Президент США висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить необхідні законопроєкти для більшого фінансування південного кордону, щоби захистити країну від нелегальних іммігрантів.
Трамп також зазначив, що за перший тиждень роботи в його офісі були ухвалені близько 350 виконавчих актів, які охоплюють різні сфери діяльності та здебільшого скасовують ліберальну політику, яка запроваджувалася попередньою адміністрацією. Він назвав це «великим успіхом».
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