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Трамп скасує студентські візи учасникам пропалестинських протестів
23:08 29.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп підпише в середу указ про боротьбу з антисемітизмом, який передбачатиме депортацію студентів коледжів та інших осіб, які брали участь у пропалестинських протестах, повідомив представник Білого дому.
Про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
Зазначається, що документ зобов'язуватиме Міністерства юстиції до «негайних дій» для розслідування «терористичних загроз, підпалів, вандалізму і насильства проти американських євреїв» і залучення всіх федеральних ресурсів для боротьби з «вибухом антисемітизму в наших студмістечках і на вулицях».
«Усіх іноземців-резидентів, які приєдналися до проджихадистських протестів, ми ставимо до відома: настав 2025 рік, ми знайдемо вас і депортуємо, - ідеться в заяві Трампа, розміщеній в інформаційному бюлетені Білого дому. - Я також швидко скасую студентські візи всім симпатикам ХАМАСу в університетських містечках, які були заражені радикалізмом, як ніколи раніше».
Президент доручить усім федеральним відомствам протягом 60 днів визначити цивільні та правоохоронні органи для боротьби з антисемітизмом, а також вимагатиме «висилки з країни іноземних громадян, що проживають у ній і порушують наші закони».
В інформаційному бюлетені зазначається, що протестувальники займаються прохамасівським вандалізмом і залякуванням, перешкоджають єврейським студентам відвідувати заняття й нападають на віруючих у синагогах, а також плюндрують американські пам'ятники.
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