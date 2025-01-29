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АНАЛІТИКА

Другий штат США схвалив законопроєкт про створення стратегічного резерву у біткоїнах

 

Американський штат Юта став другим в США, де прийняли законопроєкт про створення стратегічного резерву у біткоїнах. Цю інформацію повідомив генеральний директор некомерційної організації Satoshi Action Fund (SAF) Денніс Портер.

CEO SAF зазначив, що законопроєкт схвалили на рівні комітету. Також він подякував всім, хто підтримав прогресивний підхід Юти.

Нагадаємо, за день до цього Портер заявив, що в американському штаті Аризона схвалили законопроєкт щодо створення стратегічного біткоїн-резерву.

Також в X (раніше Twitter) член Палати представників Кентуккі Джозеф Робертс сказав, що наступного тижня в штаті приймуть закон про стратегічний резерв у біткоїнах.

«Я вірю в чесні гроші та вільний ринок. Кентуккі потрібна криптовалюта. Я пообіцяв боротися, щоб Кентуккі став криптостолицею світу! Пора завершувати боротьбу!», - сказав Робертс.

Зазначимо, 23 січня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на зміцнення американського лідерства в галузі цифрових фінансових технологій.


Другий штат США схвалив законопроєкт про створення стратегічного резерву у біткоїнах
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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