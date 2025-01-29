Соратники Маска захоплюють контроль над ключовим федеральним агентством США, в хід можуть піти звільнення з ШІ

Група осіб, тісно пов'язаних із мільярдером Ілоном Маском, зайняла керівні посади в "Офісі управління персоналом США" (OPM) - агентстві, яке відповідає за федеральну кадрову політику, що викликало занепокоєння серед політичних експертів та державних службовців.

Як повідомляє Wired, джерела в уряді розповідають про швидке проникнення соратників Маска у найвищі щаблі OPM. Причому один чиновник порівняв цей розвиток подій із "тактикою як у Сталіна". Це викликало побоювання, що нове керівництво може перебудувати систему захисту держслужбовців та використати штучний інтелект для масштабного скорочення державного апарату за адміністрації президента Дональда Трампа.

Серед людей Маска, які потрапили на високі посади OPM: керівник апарату Аманда Скейлз, яка працювала в компанії штучного інтелекту xAI, старший радник Ріккардо Біазіні, що раніше керував експериментальною мережею підземних тунелів Tesla Vegas Loop в Лас-Вегасі, а також пара дуже молодих інженерів-програмістів, один з яких працював у компанії Маска з виробництва мозкових імплантатів Neuralink, а інший - у Palantir, фірмі з аналізу даних, якою керує давній соратник Маска Пітер Тіль.

Президент Трамп висунув Скотта Купора, керуючого партнера венчурного фонду Andreessen Horowitz, на посаду офіційного голови OPM, хоча соратники Маска вже зайняли ключові позиції в агентстві.

Експерти з державного управління попереджають, що адміністрація Трампа може використати ШІ для автоматизації масових звільнень у федеральному секторі.

"Є серйозне занепокоєння, що технології можуть бути використані для масового аналізу посадових інструкцій та ідентифікації тих, хто підпадає під перекласифікацію за програмою Schedule F," - зазначив Дон Мойніхан, професор політики з Мічиганського університету.

Програма Schedule F, запропонована ще під час першої каденції Трампа, передбачала скасування гарантій зайнятості для десятків тисяч держслужбовців, що спростило б їхнє звільнення. Багато хто вважає, що вплив Маска на OPM свідчить про спробу реалізувати цей план у ще більшому масштабі.

Хоча Ілон Маск не має офіційної державної посади, він очолює президентський "Департамент з ефективності уряду" (DOGE), який розробляє пропозиції щодо скорочення федеральних програм. За повідомленнями, Маск намагався отримати кабінет у Західному крилі Білого дому, але керівник апарату Трампа Сюзі Вайлз заблокувала цю ініціативу.

З огляду на те, що люди, пов'язані з Маском, отримали впливові посади в одному з найважливіших державних агентств, найближчі місяці можуть стати переломним моментом у реформуванні федерального управління, що може призвести до масових скорочень держслужбовців, змін у політиці працевлаштування та посилення ролі ШІ у роботі урядових установ.

