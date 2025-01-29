Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії

Спільний проєкт Stargate, оцінюваний у $500 млрд і створений OpenAI, Oracle і SoftBank Group, планує будівництво безлічі центрів обробки даних для підтримки сфери штучного інтелекту. Як повідомляє Bloomberg, значна частина енергії для роботи цих об'єктів надходитиме від сонячних батарей і акумуляторів, які розробляє компанія SB Energy.

Центри обробки даних уже стають одними з основних споживачів електроенергії, за заявою експертів.

Згідно з прогнозами Міністерства енергетики США, їхня частка в енергоспоживанні зросте з 4,4% у 2023 році до 12% до 2028 року. Це викликає стурбованість, оскільки близько половини нових центрів обробки даних, як очікується, зіткнуться з нестачею енергії вже до 2027 року.

Атомна енергетика стає популярним рішенням для технологічних гігантів. Google уклав угоду на 500 МВт з ядерним стартапом Kairos, а Microsoft планує перезапуск реактора на станції Три-Майл-Айленд.

Однак будівництво реакторів займає роки, підкреслюють аналітики. Перші комерційні установки очікуються лише до 2030 року. Це ставить під сумнів їхню роль у розв'язанні короткострокових енергетичних проблем для ШІ-сектора.

Сонячна енергія, навпаки, може бути реалізована швидше, зазначають фахівці. Середній термін будівництва сонячної електростанції становить близько 18 місяців, а модульний підхід дає змогу почати вироблення енергії ще до завершення проєкту.

З огляду на терміновість і масштаби Stargate, сонячні електростанції, ймовірно, стануть основним джерелом енергії для перших центрів обробки даних, вважають у Bloomberg.

Основна перешкода для сонячної енергії - отримання дозволів і підключення до мережі. Однак центри обробки даних можуть обійтися без підключення, отримуючи енергію безпосередньо від електростанцій. У разі прискореної реалізації проєкту Stargate, сонячна енергія може зіграти ключову роль у вирішенні енергетичної кризи, зазначають автори матеріалу.

Зазначимо, що 22 січня 2025 року президент США Дональд Трамп презентував спільне підприємство низки компаній, націлене на розвиток ШІ-інфраструктури. Проєкт, що отримав назву Stargate, передбачає інвестиції в розмірі до $500 млрд.

На першому етапі компанії вкладуть у підприємство $100 млрд, а серед контрагентів, які підтримали підприємство, є також MGX, Microsoft, Nvidia та Arm.