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ЄС може ввести податок для суден у Балтійському морі: покриє витрати на захист кабелів
16:55 29.01.2025 |
Країни ЄС можуть запровадити податок для судноплавних компаній за використання Балтійського моря, щоб покрити високі витрати на захист підводних кабелів. Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, пише Reuters.
За словами Певкура, Євросоюз розглядає різні засоби захисту кабелів. Але встановлення датчиків для виявлення якорів, які волочаться по дну, та будівництво захисних споруд навколо кабелів "матиме свою ціну".
Естонський міністр пояснив, що податок буде "по суті страховим збором за можливі пошкодження" інфраструктури на морському дні. Як приклад, він навів аеропорти, які стягують з пасажирів збір за посадку, який включено до вартості квитка.
"Можливо, одного разу ми побачимо, що під час проходження через Данські протоки компаніям доведеться заплатити певну суму", - сказав Певкур в інтерв'ю агентству.
У неділю стало відомо про пошкодження кабелю зв'язку Латвійського державного центру радіо та телебачення у Балтійському морі. Це один із чотирьох подібних інцидентів за останній рік, які також торкнулися ліній електропередач і телекомунікацій між Естонією та Фінляндією.
У відповідь на ці інциденти НАТО розпочало нову місію зі спостереження в Балтійському морі, щоб запобігти спробі атак на підводну інфраструктуру в регіоні.
26 січня шведська влада затримала судно Vezhen під прапором Мальти. Керівник болгарської судноплавнох компанії, яка займається експлуатацією судна, підтвердив, що якір Vezhen у море скинув вітер і це могло стати причиною пошкодження кабелю зв'язку Латвія-Швеція.
За даними фінських журналістів, це судно Vezhen належить Китаю.
Певкур заявив, що офіційні розслідування тривають, проте серія інцидентів вказує на скоординовані дії кораблів, що входять до "тіньового флоту" Росії.
Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав переглянути правила навігації в Балтійському морі, особливо щодо використання якорів.
На його думку, останнім часом сталося надто багато пошкоджень критичної інфраструктури в Балтійському морі, щоб це можна було вважати випадковостями.
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