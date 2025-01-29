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АНАЛІТИКА

ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate

 

Єврокомісія змінила фінальний текст загальноєвропейської програми економічного розвитку "Компас конкурентоспроможності" і включила до нього будівництво "гігафабрик ШІ" - центрів для навчання великих моделей штучного інтелекту. Про це пише Euractiv.

У початковому проєкті "Компаса" йшлося про "мегафабрики", але в останній момент єврочиновники вирішили збільшити масштаб ініціативи, змінивши приставку "мега" на "гіга". Водночас із документа чітко не випливає, чи буде збільшено фінансування фабрик ШІ, вказують в Euractiv. Спочатку у будівництво центрів навчання ШІ планувалося інвестувати 1,96 млрд євро.

Рішення ЄС перейти на "гігафабрики" було ухвалено після анонсування президентом США Дональдом Трампом проєкту розвитку технологій ШІ Stargate, куди великі приватні компанії (OpenAI, Oracle, SoftBank) обіцяли вкласти $500 млрд.

У Єврокомісії підтвердили, що, як і в США, також залучатимуть приватні компанії до створення центрів навчання ШІ, чого не було у попередньому варіанті "Компасу".

Початок будівництва "гігафабрик ШІ" в Євросоюзі заплановано на 2026 рік після ухвалення Закону ЄС про розвиток хмарних технологій та штучного інтелекту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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