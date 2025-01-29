Фінансові новини
- |
- 29.01.25
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate
16:52 29.01.2025 |
Єврокомісія змінила фінальний текст загальноєвропейської програми економічного розвитку "Компас конкурентоспроможності" і включила до нього будівництво "гігафабрик ШІ" - центрів для навчання великих моделей штучного інтелекту. Про це пише Euractiv.
У початковому проєкті "Компаса" йшлося про "мегафабрики", але в останній момент єврочиновники вирішили збільшити масштаб ініціативи, змінивши приставку "мега" на "гіга". Водночас із документа чітко не випливає, чи буде збільшено фінансування фабрик ШІ, вказують в Euractiv. Спочатку у будівництво центрів навчання ШІ планувалося інвестувати 1,96 млрд євро.
Рішення ЄС перейти на "гігафабрики" було ухвалено після анонсування президентом США Дональдом Трампом проєкту розвитку технологій ШІ Stargate, куди великі приватні компанії (OpenAI, Oracle, SoftBank) обіцяли вкласти $500 млрд.
У Єврокомісії підтвердили, що, як і в США, також залучатимуть приватні компанії до створення центрів навчання ШІ, чого не було у попередньому варіанті "Компасу".
Початок будівництва "гігафабрик ШІ" в Євросоюзі заплановано на 2026 рік після ухвалення Закону ЄС про розвиток хмарних технологій та штучного інтелекту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Олігарх проти Левіафана: чому Ілон Маск вирішив «повернути Європі колишню велич»
ТОП-НОВИНИ
|У РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу «Лукойл» у Кстово Нижньогородської області
|США відправили десятки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну, - Axios
|Українці зможуть створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» з 31 січня - заступник міністра оборони
|Протягом місяця критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Сибіга отримав запрошення на розширене засідання міністрів закордонних справ низки країн, включно з США
|Другий штат США схвалив законопроєкт про створення стратегічного резерву у біткоїнах
|Соратники Маска захоплюють контроль над ключовим федеральним агентством США, в хід можуть піти звільнення з ШІ
|Олігарх проти Левіафана: чому Ілон Маск вирішив «повернути Європі колишню велич»
|Іспанія надасть Україні 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
Бізнес
|Норвегія може стати першою країною, яка повністю перейде на електромобілі
|NVIDIA почне поступово відмовлятися від підтримки старих відеокарт, зокрема легендарної GTX 1060
|NVIDIA називає китайську ШІ-модель від DeepSeek «чудовим досягненням у галузі ШІ»
|Звідки взявся DeepSeek та хто стоїть за ШІ-лабораторією, яка шокувала Кремнієву долину
|Гендиректор OpenAI вважає китайську ШІ-модель DeepSeek «вражаючою»
|Трамп каже, що Microsoft веде переговори щодо придбання TikTok
|Модель штучного інтелекту можна вкрасти без жодного зламу, — вчені