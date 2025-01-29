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АНАЛІТИКА

Прем'єрка Данії задоволена, що гренландці не підтримують приєднання до США

 

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила вдоволення після того, як опитування показало, що переважна більшість гренландців не хочуть бути частиною Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Згідно з новим опитуванням, 85% населення самокерованої данської території виступають проти ідеї приєднання до США.

Опитування також показало, що лише 8% гренландців прийняли б американське громадянство, якби їм довелося обирати між данським та американським паспортом.

"Я щаслива, якщо це опитування є вираженням того, що багато гренландців зможуть побачити продовження тісної співпраці з Данією", - сказала Фредеріксен у вівторок. Опитування було проведене дослідницькою компанією Verian для національної газети Sermitsiaq в Гренландії та видання Berlingske в Данії.

Новий президент США Дональд Трамп назвав набуття права власності на арктичний острів "абсолютною необхідністю" і відмовився виключити використання військової сили або економічного примусу для цього.

У той час як Фредеріксен сподівається поглибити зв'язки з Гренландією, яка є данською територією з 1953 року і колонією задовго до цього, прем'єр-міністр острова Муте Егеде закликав до незалежності від Данії, натякаючи на проведення референдуму цього року у своєму новорічному зверненні.

"Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями", - сказав він журналістам раніше цього місяця.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

Тим часом, за даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.
Ключові теги: Данія, США
 

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