Єврокомісія ініціювала підвищення мит на добрива та аграрну продукцію з Росії і Білорусі

Єврокомісія ініціювала запровадження мит на низку сільськогосподарських продуктів, а також на деякі азотні добрива з Росії та Білорусі.

Цю пропозицію ще має розглянути Європарламент і Рада ЄС, для ухвалення остаточного буде достатньо кваліфікованої більшості, тобто одностайна згода всіх країн-членів не потрібна, повідомляється на сайті Єврокомісії.

"На сільськогосподарську продукцію, на яку поширюватимуться нові мита, припадає 15% сільгоспімпорту з Росії у 2023 році, який ще не був об'єктом оподаткування підвищеними митами. Після ухвалення Радою весь імпорт сільськогосподарської продукції з Росії підпадатиме під дію тарифів ЄС", - зазначається у повідомленні.

У Єврокомісії назвали метою своєї законодавчої пропозиції зменшення залежності ЄС від імпорту з Росії та Білорусі.

"Такий імпорт, зокрема добрив, робить ЄС вразливим до потенційних зловживань з боку Росії і, таким чином, створює ризик для продовольчої безпеки ЄС", - вказують у Єврокомісії.

Таким же чином, запровадження мит на російську імпортну продукцію підтримає європейську індустрію виробництва добрив у ЄС, яка постраждала під час енергетичної кризи, а також дозволить диверсифікувати імпорт цієї продукції.

"Це допоможе забезпечити постійне постачання добрив і, що найважливіше, забезпечить доступність добрив для фермерів ЄС за доступною ціною... Очікується, що тарифи негативно вплинуть на доходи від російського експорту, таким чином вплинувши на здатність Росії вести агресивну війну проти України", - пояснили у Єврокомісії.

Водночас запропоновані заходи не обмежуватимуть експорт сільськогосподарської продукції та добрив з Росії та Білорусі до третіх країн. Тому запропоновані обмеження не поширюватимуться на операції з купівлі-продажу російської сільськогосподарської продукції чи добрив, як і зберігання таких товарів на митних складах ЄС, транспортування на суднах ЄС, надання страхових і фінансових послуг.

Як повідомлялося, наразі Росія є найбільшим у світі експортером добрив з часткою близько 18% глобального рику. Ця галузь російської промисловості взагалі не потрапила під санкції, але стикається з певними проблемами через перебої з логістикою та платежами.

При цьому виробництво та експорт російських добрив зростає, адже місцеві виробники користуються перевагами низьких внутрішніх цін на сировину - природній газ.

Раніше виконавчий директор одного з найбільших світових виробників азотних мінеральних добрив Yara International Свейн Торе Холсетер заявив, що Європа поступово потрапляє у залежність від російських добрив, як це раніше вже було з російським газом. З іншого боку, збільшення виробництва добрив дозволяє Москві частково компенсувати втрату європейського газового ринку.