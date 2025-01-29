Німеччина збільшила закупівлі російського СПГ через європейські порти у понад 6 разів

Німеччина заборонила приймати танкери із російським скрапленим природним газом (СПГ), але продовжує закуповувати його через інші країни ЄС.

Як пише Financial Times, Берлін продовжує отримувати з Росії від 3 до 9,2% газу через інші країни ЄС, передає The Moscow Times.

Зокрема, енергетична компанія Sefe, яка раніше належала "Газпрому" і в 2022 році була націоналізована, придбала минулого року 58 вантажів СПГ через французький порт Дюнкерк.

Це у понад 6 разів більше, ніж роком раніше, йдеться у доповіді бельгійського аналітичного центру Bond Beter Leefmilieu, німецьких екологічних організацій Deutsche Umwelthilfe та Urgewald, а також української Razom We Stand.

Наприклад, після того, як доставлений до бельгійських портів СПГ регазифікується і відправляється трубопроводами в інші країни ЄС, в офіційних німецьких базах даних він зазвичай позначається як "бельгійський газ", хоча власного видобутку Бельгія не веде. При цьому вона є найбільшим отримувачем російського СПГ разом з Іспанією та Францією. Міністерства енергетики всіх трьох країн неодноразово заявляли, що у них російського газу майже не залишається - він вирушає вглиб континенту.

Уряд Німеччини у листопаді зобов'язав державні СПГ-термінали не приймати газ із Росії, оскільки це суперечить інтересам країни та її прагненню повністю позбутися залежності від Росії в енергетичній сфері. "Але офіційний імпорт із Франції та Бельгії насправді частково складається з російського СПГ, що фактично відбілює його постачання. У результаті всі країни можуть заявляти, що не несуть відповідальності за зростання попиту на російський СПГ", - каже Ангелос Кутсіс, фахівець із енергетичної політики Bond Beter Leefmilieu.

Поставки російського СПГ до Європи досягли в 2024 році рекордних 17,2 млрд кубометрів. Частина обсягів надходить за довгостроковими контрактами із проєкту "Ямал СПГ", які компанії не можуть порушити.

ЄС поставив за мету до 2027 року повністю позбутися російського газу. Очікується, що навесні Єврокомісія опублікує план поступового скорочення поставок, що залишаються, включаючи СПГ. У цій "дорожній карті" мають бути викладені кроки, які країнам-членам ЄС треба буде вжити для повної відмови від російського палива.

Як повідомлялося, раніше єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявив, що імпорт російського скрапленого газу зростає. Говорячи про це, Домбровскіс зауважив, що є способи, за допомогою яких можна було б натиснути на Росію. На запитання, чому Євросоюз не скористався ними раніше, єврокомісар відповів: "Я вважаю, ми могли б і повинні були б зробити більше".

У листопаді стало відомо, що імпорт скрапленого природного газу Францією з Росії зріс до рекорду, чому сприяли поставки від німецької державної енергетичної компанії. Так, цьогоріч Франція отримала більше СПГ з Росії, ніж за будь-який повний рік з початку поставок у 2018 році.

Частка російського продукту в імпорті скрапленого газу в Європейський Союз у першому півріччі цього року зросла до 20%, тоді як рік тому вона становила 14%.