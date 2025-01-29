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АНАЛІТИКА

Держдеп США призупинив іноземну допомогу після інформації про виділення $50 млн на презервативи для Сектору Гази

 

Прессекретар Білого дому Каролайн Левітт заявила, що $50 млн було спрямовано на фінансування закупівлі презервативів для мешканців Сектору Гази, після чого Державний департамент США призупинив іноземну допомогу на вихідних до аналізу витрат, пише Fox News.

"Рішення держсекретаря Марко Рубіо заморозити іноземну допомогу на вихідних включало відкликання фінансування США на мільйони доларів на "презервативи в Газі", - заявив в коментарі Fox News Digital неназваний представник Білого дому.

Сама Левітт назвала ці закупівлі "безглуздим марнуванням грошей платників податків". "Тому ця пауза (в іноземній допомозі - ІФ-У) зосереджена на тому, щоб бути хорошим розпорядником податкових доларів", - пояснила вона журналістам.

З посиланням на публікацію в газеті Jerusalem Post від 2020 року повідомляється, що угрупування ХАМАС використовувало презервативи як повітряні кулі для транспортування бомб на територію Ізраїлю.

Раніше у неділю Рубіо призупинив для перевірки всю зовнішню допомогу США, що фінансується Державним департаментом і Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) або через них.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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