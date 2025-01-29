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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп змінює підхід до роботи зі ЗМІ. Доступ до брифінгів матимуть тіктокери та блогери

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа надаватиме доступ до брифінгів не тільки працівникам ЗМІ, а й інфлюенсерам, тіктокерам, блогерам та іншим представникам нетрадиційних масмедіа. Про це повідомила прессекретарка Трампа Керолайн Левітт, пише The Times.

Впливовим діячам соціальних мереж буде дозволено подавати заявки на акредитацію для висвітлення подій у Білому домі, якщо їх контент буде повʼязаний із новинами.

"Білий дім Трампа спілкуватиметься з усіма ЗМІ та особистостями, а не лише зі старими ЗМІ, які сидять у цій кімнаті, тому що, згідно з останніми опитуваннями Gallup, довіра американців до ЗМІ впала до рекордно низького рівня", - зазначила Левітт.

Левітт додала, що кілька місць, зарезервованих для пресслужби, тепер будуть "місцями для нових медіа". Прессекретарка Трампа назвала це "революційним підходом до медіа".

"Ми точно знаємо, що багато старих ЗМІ в цій країні поширювали брехню про цього президента, про його сім'ю, і ми з цим не змиримося", - наголосила Левітт.

Вона сказала, що повноваження будуть запропоновані тим, хто відповідає критеріям адміністрації Трампа і пройде перевірку Секретної служби США. Вона не уточнила, якими саме будуть ці критерії, але направила зацікавлені ЗМІ на нову сторінку на сайті Білого дому.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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