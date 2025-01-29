Європейський Союз планує поступову заборону імпорту російського алюмінію в межах нового пакету санкцій, спрямованого на економічний тиск на Москву. Очікується, що ці заходи будуть офіційно запропоновані напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, інформує Bloomberg із посиланнями на власні джерела.

* Обмеження на російський алюміній - протягом року діятиме квотна система, після чого імпорт буде повністю припинений.

* Відключення 15 російських банків від SWIFT - це ще більше ускладнить фінансові операції РФ.

* Санкції проти "тіньового флоту" - понад 70 суден, що транспортують російську нафту, можуть потрапити під обмеження.

Проте для затвердження ці заходи мають отримати підтримку всіх країн-членів ЄС, і їхній остаточний зміст ще може змінитися.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС поступово скорочував закупівлі російських металів, однак повної заборони на алюміній не було. За даними UN Comtrade, у перші 11 місяців 2024 року ЄС імпортував 320 000 тонн необробленого алюмінію з Росії, що становило близько 6% загального обсягу постачання. Водночас постачання російського алюмінію до Китаю значно зросло.

У 2023 році США та Велика Британія вже ввели заборону на торгівлю російськими металами через Лондонську біржу металів (LME), що спричинило різкі коливання цін та зміни в глобальних постачаннях.

Євросоюз також розглядає можливість запровадження мит на залишки сільськогосподарських товарів із Росії та Білорусі, які ще не підпадають під санкції, а також на окремі види азотних добрив.

Щодо російського зрідженого газу, то, за даними Bloomberg, питання буде врегульоване шляхом поступового скорочення постачання через спеціально розроблену дорожню мапу, а не через санкції.