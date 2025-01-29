Фінансові новини
- |
- 29.01.25
- |
- 11:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США розблокували частину іноземної допомоги для проєктів, «пов’язаних із порятунком життя»
10:45 29.01.2025 |
Державний департамент США вирішив тимчасово продовжити фінансування гуманітарних програм, які "рятують життя".
Про це, як пишуть The Washington Post та Associted Press, йдеться у заяві, яку держсекретар Марко Рубіо надіслав 28 січня кільком таким проєктам, передає Радіо Свобода.
Зокрема, зазначається, що виняток зробили для проєктів, які забезпечують "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, харчові продукти, притулок, засоби для існування".
При цьому Держдепартамент не став робити виняток для програм, пов'язаних з абортами, гендерними програмами, допомогою трансгендерним людям та "іншою допомогою, не пов'язаною з порятунком життя".
У повідомленні Марко Рубіо йшлося, що програми гуманітарної допомоги, які рятують життя, можуть продовжити роботу або відновити свою діяльність, якщо вони її призупинили.
При цьому, як зазначає The Washington Post, багато гуманітарних організацій, які отримали заяву Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.
Як повідомлялося, раніше у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.
USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID виділило Україні $2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд - на розвиток.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США відправили десятки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну, - Axios
|Українці зможуть створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» з 31 січня - заступник міністра оборони
|Протягом місяця критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус
|Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000-5 до 1 квітня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|США розблокували частину іноземної допомоги для проєктів, «пов’язаних із порятунком життя»
|У РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу «Лукойл» у Кстово Нижньогородської області
|Вучич допускає позачергові вибори після відставки прем’єра на тлі протестів
|Німецький уряд планує розмістити озброєних прикордонників на кордоні Гази і Єгипту
|Ізраїль в ООН повідомив про розрив усіх контактів з Агентством у справах палестинських біженців
|Рубіо обговорив з главою МЗС Єгипту заходи, щоб ХАМАС більше не міг керувати Газою
|Глава Пентагону призупиняє укладання нових контрактів для потреб армії - ЗМІ
Бізнес
|Модель штучного інтелекту можна вкрасти без жодного зламу, — вчені
|DeepSeek постраждала від масштабної кібератаки та обмежує реєстрацію користувачів
|Банки готуються продати до $3 мільярдів кредитів Х – Reuters
|Tesla судиться з ЄС через мита на електромобілі з Китаю
|Китайський ШІ-помічник DeepSeek очолив список безплатних програм у США, обійшовши ChatGPT
|Трамп обговорює придбання TikTok з кількома компаніями, рішення ухвалять через 30 днів
|«Київ Цифровий» запустив віртуальну валідацію проїзду в транспорті