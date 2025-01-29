США розблокували частину іноземної допомоги для проєктів, «пов’язаних із порятунком життя»

Державний департамент США вирішив тимчасово продовжити фінансування гуманітарних програм, які "рятують життя".

Про це, як пишуть The Washington Post та Associted Press, йдеться у заяві, яку держсекретар Марко Рубіо надіслав 28 січня кільком таким проєктам, передає Радіо Свобода.

Зокрема, зазначається, що виняток зробили для проєктів, які забезпечують "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, харчові продукти, притулок, засоби для існування".

При цьому Держдепартамент не став робити виняток для програм, пов'язаних з абортами, гендерними програмами, допомогою трансгендерним людям та "іншою допомогою, не пов'язаною з порятунком життя".

У повідомленні Марко Рубіо йшлося, що програми гуманітарної допомоги, які рятують життя, можуть продовжити роботу або відновити свою діяльність, якщо вони її призупинили.

При цьому, як зазначає The Washington Post, багато гуманітарних організацій, які отримали заяву Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.

Як повідомлялося, раніше у USAID підтвердили повне призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Це рішення стосується усіх країн, де працює USAID, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні кошти спрямовують у тому числі на відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення USAID виділило Україні $2,6 млрд на гуманітарну допомогу, $5 млрд - на розвиток.