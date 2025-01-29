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Вучич допускає позачергові вибори після відставки прем’єра на тлі протестів
09:07 29.01.2025 |
Президент Сербії Александар Вучич допустив можливість проведення дострокових виборів у квітні після того, як у вівторок прем'єр-міністр Мілош Вучевич подав у відставку на тлі антиурядових протестів.
Заяву Вучича наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначає агентство, відставка Вучевича спонукала опозицію закликати до формування тимчасового уряду.
Своєю чергою сербський президент у телевізійному зверненні у вівторок заявив, що його партії знадобиться 10 днів, щоб вирішити, чи сформувати уряд більшості, чи провести дострокові парламентські вибори.
"Нові вибори можуть відбутися в квітні. Про тимчасовий уряд не може бути й мови", - зазначив він.
28 січня сербський прем'єр Мілош Вучевич офіційно підтвердив, що подає у відставку на тлі масштабних протестів, що охопили країну останніми тижнями.
Як відомо, студенти низки державних університетів Сербії останні тижні блокують заняття та організовують протести у звʼязку з обвалом бетонного навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, який забрав життя 15 людей.
Вони вимагають оприлюднення всіх документів, що стосуються реконструкції вокзалу, кримінального переслідування посадовців, відповідальних за катастрофу, а також звільнення затриманих протестувальників.
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