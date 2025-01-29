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АНАЛІТИКА

Глава Пентагону призупиняє укладання нових контрактів для потреб армії - ЗМІ

 

Міністр оборони США Піт Гегсет призупиняє щонайменше на десять днів укладання будь-яких контрактів, спрямованих на забезпечення потреб американської армії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Відповідно до рішення глави Пентагону, яке поки що не було оприлюднене, мораторій на контракти має тривати десять днів, але може затягнутися на місяці.

Це частково пов'язане з переглядом положень про різноманітність, рівність та інклюзивність, проти яких виступає адміністрація президента Трампа. Окрім того, може йтися про визначення пріоритетів і економію фінансів.

Як зазначається, це рішення не стосується виконання вже укладених контрактів.

Згідно з аналізом Bloomberg, видатки армії США на закупівлі за незасекреченими контрактами у 2024 фінансовому році становили 113,8 млрд доларів.

Додамо, що це розпорядження Гегсета не стосується міжнародної військової допомоги, яку надають Сполучені Штати.
Ключові теги: США
 

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