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Суд заблокував рішення Трампа призупинити фінансування неприбуткових організацій
08:37 29.01.2025 |
Федеральна суддя США Лорен Аліхан тимчасово заблокувала рішення президента Дональда Трампа призупинити державне фінансування американських неприбуткових організацій.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АР.
Відповідний наказ судді з'явився за кілька хвилин до того, як рішення Трампа мало набути чинності.
Судове обмеження, ухвалене у зв'язку з позовом неприбуткових організацій, які отримують федеральне фінансування, діятиме до 3 лютого.
Демократи назвали це рішення адміністрації Трампа свавільним і незаконним. Вони стверджують, що президент не має права в односторонньому порядку припиняти витрачати гроші, виділені Конгресом.
Буквально через кілька хвилин після рішення судді генеральні прокурори з округу Колумбія і 22 штатів, керівництво яких належить до Демпартії, подали власний позов, спрямований на те, щоб остаточно заблокувати рішення про припинення федерального фінансування.
«Немає сумнівів, що ця політика є безрозсудною, небезпечною, незаконною і неконституційною», - заявила генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс.
Досі незрозуміло, яких саме організацій стосується рішення адміністрації Трампа. У меморандумі Адміністративно-бюджетного управління зазначається, що головним чином обмеження мають стосуватися структур, які займаються гендерною рівністю, трансгендерними питаннями, зеленою енергетикою, охороною довкілля.
Але постраждати також можуть програми освіти, медичної допомоги, харчування нужденних, ремонту інфраструктури, наукових досліджень тощо.
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