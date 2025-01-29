Канада допоможе Польщі у будівництві атомної енергетики: підписано угоду

Польща і Канада домовилися про співпрацю в атомній енергетиці. Прем'єр-міністри країн Дональд Туск і Джастін Трюдо підписали угоду у Варшаві 28 січня, повідомила канцелярія польського прем'єра.

"Для Польщі сьогоднішня подія і наші переговори мають особливий вимір, оскільки ми перебуваємо на шляху до власної атомної енергетики, Канада має тут дуже добрий досвід", - наголосив Туск, якого цитує PAP.

Він наголосив, що основний постачальник технологій для першої запланованої польської АЕС Westinghouse належить канадським компаніям.

За словами Трюдо, завдяки допомозі Канади у сфері атомної енергетики "Польща ніколи більше не залежатиме від російської нафти і газу".