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АНАЛІТИКА

Канада допоможе Польщі у будівництві атомної енергетики: підписано угоду

 

Польща і Канада домовилися про співпрацю в атомній енергетиці. Прем'єр-міністри країн Дональд Туск і Джастін Трюдо підписали угоду у Варшаві 28 січня, повідомила канцелярія польського прем'єра.

"Для Польщі сьогоднішня подія і наші переговори мають особливий вимір, оскільки ми перебуваємо на шляху до власної атомної енергетики, Канада має тут дуже добрий досвід", - наголосив Туск, якого цитує PAP.

Він наголосив, що основний постачальник технологій для першої запланованої польської АЕС Westinghouse належить канадським компаніям.

За словами Трюдо, завдяки допомозі Канади у сфері атомної енергетики "Польща ніколи більше не залежатиме від російської нафти і газу".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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