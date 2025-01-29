Фінансові новини
- |
- 29.01.25
- |
- 03:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Придністров'ї кажуть, що кредит для сплати за газ із Європи надасть Росія
23:14 28.01.2025 |
"Голова" Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров'я почне отримувати з Європи. Про це він розповів російському телеканалу "Звезда".
Спочатку планувалося закуповувати газ для Придністровʼя через молдовську компанію Natural Gaz D.C., але вона, за словами Красносельського, "не влаштувала молдовське керівництво".
Красносельський заявив, що наразі ведуться перемовини між Молдовагазом та європейським постачальником щодо газу для Придністровʼя.
"Російська Федерація кредитує нас, Тираспольтрансгаз кредитується і сплачує за той газ, що надійде у Придністров'я", - розповів Красносельський.
Він підтвердив, що газ буде закуповуватися у Європі, і "за хорошого сценарію" надійде до Придністровʼя до кінця цього тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українці зможуть створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» з 31 січня - заступник міністра оборони
|Протягом місяця критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус
|Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000-5 до 1 квітня
|Посли G7 закликають якнайшвидше вирішити ситуацію довкола АОЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Каллас і новий держсекретар США обговорили війну в Україні та Китай
|Сенат італійського парламенту затвердив допомогу Україні на 2025 р.
|Данія дозволила «дочці» «Газпрому» законсервувати «Північний потік»
|Саудівська Аравія та інші міністри ОПЕК+ зустрілися після заклику Трампа знизити ціну на нафту
|Данія шукає підтримки в Європі для захисту Гренландії - ЗМІ
|США відправили десятки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну, - Axios
|Нетаньяху став першим лідером, якого Трамп запросив до Білого дому
Бізнес
|Банки готуються продати до $3 мільярдів кредитів Х – Reuters
|Tesla судиться з ЄС через мита на електромобілі з Китаю
|Китайський ШІ-помічник DeepSeek очолив список безплатних програм у США, обійшовши ChatGPT
|Трамп обговорює придбання TikTok з кількома компаніями, рішення ухвалять через 30 днів
|«Київ Цифровий» запустив віртуальну валідацію проїзду в транспорті
|Samsung розкрила нові можливості камери Galaxy S25 Ultra: RAW, віртуальна діафрагма та інструменти на базі ШІ
|Індія зібралася збудувати найбільший у світі центр обробки даних