У Придністров'ї кажуть, що кредит для сплати за газ із Європи надасть Росія

"Голова" Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров'я почне отримувати з Європи. Про це він розповів російському телеканалу "Звезда".

Спочатку планувалося закуповувати газ для Придністровʼя через молдовську компанію Natural Gaz D.C., але вона, за словами Красносельського, "не влаштувала молдовське керівництво".

Красносельський заявив, що наразі ведуться перемовини між Молдовагазом та європейським постачальником щодо газу для Придністровʼя.

"Російська Федерація кредитує нас, Тираспольтрансгаз кредитується і сплачує за той газ, що надійде у Придністров'я", - розповів Красносельський.

Він підтвердив, що газ буде закуповуватися у Європі, і "за хорошого сценарію" надійде до Придністровʼя до кінця цього тижня.