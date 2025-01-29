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Найбільший банк Нідерландів вирішив продати бізнес в Росії
17:37 28.01.2025 |
Найбільший нідерландський банк ING Group залишає російський ринок після більш ніж 30-річної присутності.
Про це повідомили у пресслужбі банку, передає The Moscow Times.
ING повідомив, що домовився про продаж російського бізнесу АТ "Глобал девелопмент" - "російській компанії, яка належить фінансовому інвестору з Москви, що надає факторингові послуги".
Угода, яка має отримати погодження від регуляторів, як очікується, буде закрита у третьому кварталі та "приведе до припинення роботи ING на російському ринку", йдеться у повідомленні.
Покупець придбає всі акції АТ "ІНГ Банк (Євразія)", до нього перейде весь російський бізнес, який почне працювати під новим брендом.
ING був одним із перших західних банків, що зайшли до Росії після розпаду СРСР; він почав надавати корпоративні послуги у 1993 році. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році нідерландський банк не розвивав бізнес із російськими компаніями, та скоротив операції. Його кредитний портфель зменшився більш ніж на 75%.
Зазначається, що списання вартості активів російського бізнесу вплине на прибуток ING у розмірі 700 млн євро. Ця сума включає "знижку", яку банку довелося дати покупцю - різницю між ціною продажу та балансовою вартістю у розмірі 400 млн євро.
Щоб ускладнити відхід іноземних компаній, російська влада зобов'язала їх продавати бізнес із дисконтом, який зараз становить уже не менше 60% від справедливої вартості активу. Крім того, треба заплатити 35% "добровільного внеску" до бюджету РФ від ціни угоди, відомої як "податок на вихід".
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