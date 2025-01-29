Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільший банк Нідерландів вирішив продати бізнес в Росії

 

Найбільший нідерландський банк ING Group залишає російський ринок після більш ніж 30-річної присутності.

Про це повідомили у пресслужбі банку, передає The Moscow Times.

ING повідомив, що домовився про продаж російського бізнесу АТ "Глобал девелопмент" - "російській компанії, яка належить фінансовому інвестору з Москви, що надає факторингові послуги".

Угода, яка має отримати погодження від регуляторів, як очікується, буде закрита у третьому кварталі та "приведе до припинення роботи ING на російському ринку", йдеться у повідомленні.

Покупець придбає всі акції АТ "ІНГ Банк (Євразія)", до нього перейде весь російський бізнес, який почне працювати під новим брендом.

ING був одним із перших західних банків, що зайшли до Росії після розпаду СРСР; він почав надавати корпоративні послуги у 1993 році. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році нідерландський банк не розвивав бізнес із російськими компаніями, та скоротив операції. Його кредитний портфель зменшився більш ніж на 75%.

Зазначається, що списання вартості активів російського бізнесу вплине на прибуток ING у розмірі 700 млн євро. Ця сума включає "знижку", яку банку довелося дати покупцю - різницю між ціною продажу та балансовою вартістю у розмірі 400 млн євро.

Щоб ускладнити відхід іноземних компаній, російська влада зобов'язала їх продавати бізнес із дисконтом, який зараз становить уже не менше 60% від справедливої вартості активу. Крім того, треба заплатити 35% "добровільного внеску" до бюджету РФ від ціни угоди, відомої як "податок на вихід".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0195
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 43,7843
  0,3617
 0,82

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7038  0,06 0,14 42,3342  0,03 0,07
EUR 43,6808  0,22 0,50 44,4473  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,10 0,24 42,0700  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес