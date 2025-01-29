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АНАЛІТИКА

Франція говорила з Данією про можливу відправку військ до Гренландії

 

Франція обговорила з Данією відправку військ до Гренландії у відповідь на неодноразові погрози президента США Дональда Трампа анексувати данську територію.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції Sud Radio, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Барро сказав, що Франція "почала обговорювати [розгортання військ] з Данією", але це не було "бажанням Данії" продовжувати реалізацію цієї ідеї.

Коментарі Барро прозвучали в той час, коли прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен перебувала в середині турне європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою союзників у протистоянні з Трампом.

"Якщо Данія покличе на допомогу, Франція буде там. Європейські кордони є суверенними, чи то північні, південні, східні чи західні... Ніхто не може дозволити собі гратися з нашими кордонами", - заявив міністр.

Барро також повідомив, що під час зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі в понеділок його колеги висловили "дуже сильну підтримку" Копенгагену і "були готові розглянути питання [відправки військ]", якщо це буде необхідно.

Міністр закордонних справ Франції, однак, заявив, що не вірить у те, що США вторгнуться до Гренландії. "Цього не станеться, люди не вторгаються на території ЄС", - сказав він.

Нещодавно Трамп повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова.

Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю" для світової безпеки.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.
 

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