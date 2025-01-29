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Глава МЗС Данії: Трамп не отримає Гренландію
17:15 28.01.2025 |
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що виключає можливість переходу Гренландії під контроль США, про що заявляв Дональд Трамп.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує DR.
Глава данського МЗС наголосив у розмові з журналістами, що "Трамп не отримає Гренландію".
"Гренландія - це Гренландія. А гренландський народ - це народ, зокрема з погляду міжнародного права. Саме тому ми знову і знову повторюємо, що зрештою підсумку ситуацію в Гренландії вирішує сама Гренландія", - додав він.
На думку Расмуссена, Трамп насправді "не хоче Гренландії", а гренландці загалом "воліли б залишитися в Данському королівстві, ніж стати американським штатом".
Трамп нещодавно повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова. Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю" для світової безпеки.
Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.
Тим часом, за даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.
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