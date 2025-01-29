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АНАЛІТИКА

НАТО: спроба замаху на гендиректора Rheinmetall була частиною саботажної кампанії РФ

 

Заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібертехнологій Джеймс Аппатурай заявив, що акти саботажу, здійснені по всьому військовому альянсу протягом останніх років, включали погрози спланувати вбивство лідерів промисловості, таких як керівник німецького виробника озброєнь Rheinmetall.

Про це він заявив у вівторок, 28 січня, під час виступу у Європейському парламенті, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Під час свого виступу Аппатурай підтвердив загрозу для генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, про яку до цього часу повідомляли лише ЗМІ.

За його словами, кампанія саботажу включала "сходження поїздів з рейок, підпали, напади на майно політиків, погрози організувати вбивство лідерів галузі, як, наприклад, глави Rheinmetall, але були й інші змови".

Аппатурай зазначив, що в минулому Заходу вдавалося зупинити Росію від вчинення диверсій, встановлюючи червоні лінії на найвищому рівні, як це було у випадку, коли на німецькому складі були виявлені запалювальні пристрої, призначені для рейсів DHL.

"Колишній президент США Джо Байден зателефонував (російському) президенту Путіну і сказав: це вже занадто. І це припинилося", - сказав він.

Аппатурай заявив, що РФ "можна стримати", якщо "ви визначите, які ваші червоні лінії між собою, а потім ефективно про це повідомите".

Він сказав, що Захід не визнає нормальним нинішній рівень саботажу, який НАТО називає рекордно високим, і що серед членів Альянсу існує чітке розуміння того, "що потрібно бути більш рішучими" у реагуванні на повторювані інциденти в Балтійському морі.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні.

Раніше прихильники лівого екстремістського руху RAF заявили, що в ніч проти 29 квітня спалили садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши його в "наживанні" на продажах зброї.

У липні телеканал CNN повідомив, що США та Німеччина запобігли російським планам убити генерального директора виробника зброї Rheinmetall.

Після цього Німеччина забезпечила найвищий рівень охорони Паппергеру.
Ключові теги: Росія
 

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