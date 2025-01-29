ПАРЄ закликала до реформи Ради Безпеки ООН - Кравчук

Парламентська асамблея Ради Європи закликала до реформи Ради Безпеки ООН, повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Щойно ПАРЄ закликала до реформи Ради Безпеки ООН! Асамблея прийняла відповідну резолюцію «Необхідність оновленого міжнародного порядку, заснованого на правилах» - 109 голосів за!", - написала Кравчук у Фейсбуці.

За словами нардепа, українська делегація також працювала над документом та провела декілька важливих правок.

Кравчук підкреслила, що резолюція закріплює необхідність реформи Ради Безпеки ООН, розширивши її членство для підвищення репрезентативності та надання більш вагомої ролі недостатньо представленим і зовсім не представленим регіонам, таким як Африка, Латинська Америка та Карибський басейн, Азійсько-Тихоокеанський регіон і переосмислення використання та обсягу права вето постійних членів.

Нардеп відмітила, що резолюція закликала до перегляду діяльності Генеральної Асамблеї ООН, якій слід надати більш широкі повноваження у питаннях, що стосуються підтримання міжнародного миру та безпеки, особливо у випадках, коли постійний член Радбезу застосовує своє право вето!

"Держави-члени повинні забезпечити, щоб будь-яка держава, яка вчиняє акти агресії, була притягнута до відповідальності і не користувалася необґрунтованими дипломатичними чи економічними привілеями", - розказала Кравчук.

За словами Кравчук, документ містить заклик приєднатися до Міжнародного кримінального суду тим країнам, які ще цього не зробили, та забезпечити повне співробітництво з МКС з метою забезпечення відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людства та злочини агресії.

Народний депутат додала, що в резолюції також наголошується на важливості процесу розширення Європейського Союзу.

"Водночас, на жаль, Асамблея не погодилась з нашими правками щодо того, що росія не має права бути в ООН як держава агресор, і як "держава-наступниця СРСР", що автоматично перейняла членство. Це невтішно, але маємо усвідомлювати, що досі відсутній консенсус серед держав Ради Європи щодо жорсткіших санкцій проти рф в рамках системи ООН. Резолюція має слугувати основою для якісний змін та перегляду діяльності ООН. Сподіваємось на її належну імплементацію!", - відмітила Кравчук.

Як повідомлялось, зимова сесія ПАРЄ проходить 27-31 січня у Страсбурзі (Франція).