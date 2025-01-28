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Мита Трампа на мідь та алюміній можуть підвищити витрати для споживачів з США
14:48 28.01.2025 |
Обіцянка президента Дональда Трампа запровадити мита на імпорт міді та алюмінію в США призведе до зростання витрат для місцевих споживачів через скорочення внутрішнього виробництва та тривалість часу, який знадобиться для відновлення галузі.
Про це пише Reuters.
У понеділок, виступаючи перед республіканськими законодавцями, Трамп заявив, що запровадить мита на алюміній і мідь - метали, необхідні для виробництва американської військової техніки, - а також на сталь, щоб заохотити виробників виробляти їх у Сполучених Штатах.
Поки що незрозуміло, наскільки широко можуть бути застосовані мита, але кілька керівників гірничодобувних компаній раніше заявили, що готуються до різних сценаріїв, оскільки ринки готуються до потенційних змін у торгівельних потоках.
Виробники алюмінію в Канаді, такі як Rio Tinto і Alcoa, навряд чи зазнають втрат у доходах, натомість витрати, швидше за все, будуть перекладені на автовиробників, які потім перекладуть їх на американських споживачів.
Американські алюмінієві та мідні заводи закриваються і потребують нової інфраструктури та контрактів на постачання електроенергії для перезапуску, серед інших заходів, які потребують часу.
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