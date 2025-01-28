Прем'єр Сербії оголосив про відставку

Глава уряду Сербії Мілош Вучевич у вівторок у позачерговому зверненні до народу оголосив про рішення подати у відставку та закликав усіх вгамувати пристрасті та повернутися до діалогу.

"Беручи до уваги нещодавні події, я ухвалив рішення подати у відставку. Я вже повідомив про це президента Александра Вучича, він погодився з моїм рішенням і взяв до уваги мої аргументи", - сказав він в етері сербського телерадіоканалу РТС.

Вучевич пов'язав це рішення зі студентськими протестами, до яких долучилися громадяни.

У вівторок вранці завершилася акція протесту в Белграді, в рамках якої студенти протягом доби блокували одну з важливих транспортних розв'язок у південній частині Белграда.

Приводом для протестів стала трагічна подія в Нові-Саді, тоді там на початку листопада внаслідок обвалення частини покрівлі на залізничному вокзалі загинули 15 осіб. Це породило потік критики на адресу як місцевої влади, так і на адресу центральної влади в Белграді. Вони пов'язані не лише зі згаданим інцидентом, мова також зайшла і про соціальні проблеми - зокрема лунали заклики до оголошення загального страйку, а також до блокади державних установ.

Мер Нового Саду Мілан Джурич також піде у відставку, оголосив Вучевіч. Він заявив, що політики повинні взяти на себе відповідальність і показати, що вони готові вгамувати напругу в суспільстві.

На тлі протестів президент Сербії Вучич звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.