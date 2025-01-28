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У Британії 200 компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень
13:53 28.01.2025 |
У Великій Британії 200 компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень для всіх співробітників без втрати заробітної плати. У компаніях, які скоротили робочий тиждень, працюють понад 5000 осіб, пише The Guardian.
Найактивніше цю ініціативу підтримали компанії у сферах благодійності, маркетингу та технологій, найбільше - ті, що працюють у Лондоні. Прихильники ініціативи вважають п'ятиденний робочий тиждень пережитком минулого.
Як сказав директор 4 Day Week Foundation Джо Райл, "п'ятиденний робочий тиждень з 9-ї до 5-ї був винайдений 100 років тому і більше не відповідає своєму призначенню".
Райл вважає, що новий графік роботи є вигідним як для компаній, так і для працівників. Чотириденний тиждень дає людям змогу жити "щасливим та повноцінним життям".
Експерти відзначають, що тренд на скорочення робочого тижня набув особливої популярності після пандемії COVID-19, яка суттєво вплинула на традиційні моделі організації праці. Проте багато працівників великих компаній, зокрема JPMorgan Chase та Amazon, змушені постійно працювати в офісах.
Дослідження Spark Market Research показало, що молоді співробітники частіше виступають проти звичних моделей роботи. 78% опитаних у віці 18-34 років вважають, що до 2030 року скорочений тиждень стане нормою, а 65% заявили, що не хочуть повертатися до роботи в офісі на повний робочий день.
Директорка Spark Лінсі Керолан заявила, що "люди віком 18-34 років, основна робоча сила наступних 50 років, дають зрозуміти, що вони не мають наміру повертатися до старомодних моделей роботи".
"Ця група також стверджує, що психічне здоров'я та покращення загального добробуту є для них пріоритетами", - зазначила вона.
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