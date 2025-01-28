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АНАЛІТИКА

Топменеджерів USAID відправили в адміністративну відпустку

 

Адміністрація Дональда Трампа відправила у відпустку близько 60 працівників, що обіймають керівні посади в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) після замороження американської допомоги по всьому світу. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

У суботу, 25 січня, адміністрація Трампа закликала співробітників USAID допомогти трансформувати розподіл допомоги США відповідно до політики чинного президента, і пригрозила "дисциплінарними стягненнями" співробітникам, які ігноруватимуть накази.

У внутрішній службовій записці, розісланій співробітникам USAID увечері 27 січня, йдеться про те, що нове керівництво виявило в агентстві дії, спрямовані на те, щоб "обійти укази Трампа і мандат американського народу".

"Як наслідок, ми відправили низку співробітників USAID в адміністративну відпустку з повним збереженням заробітної плати та пільг до подальшого повідомлення, поки ми не завершимо наш аналіз цих дій", - додають у записці.

У записці не вказано, скількох людей торкнулося це рішення, джерела Reuters повідомили, що йдеться про 57-60 осіб.

За словами джерел видання, у відпустку відправили працівників, які обіймають керівні посади майже в усіх бюро USAID, розташованих у Вашингтоні, і займаються різними питаннями - від енергетичної безпеки до безпеки водних ресурсів, дитячої освіти та цифрових технологій.

Дії адміністрації ставлять під загрозу мільярди доларів життєво необхідної допомоги від найбільшого у світі донора. У 2023 фінансовому році США виділили $72 млрд допомоги. Америка також надала 42% усієї гуманітарної допомоги, яку контролювала ООН у 2024 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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