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АНАЛІТИКА

У ЄС вірять, що Орбан не заблокує фактичний початок переговорів з Україною про вступ

 

У керівництві ЄС вірять, що знайдуть спосіб домовитися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб він не заблокував фактичний початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала головна дипломатка ЄС Кая Каллас у спілкуванні зі ЗМІ після неформального сніданку, організованого перед засіданням Ради ЄС із загальних питань.

Від журналістів пролунало питання про те, чи не стане позиція Віктора Орбана щодо України перешкодою для фактичного запуску переговорів, з огляду на його заяви, що вступ України був би "економічною загрозою" для ЄС.

"У нас в ЄС 27 країн-членів... Кожне рішення - це завжди складно. Тож у мене немає ніяких ілюзій, що це далі буде простіше. Проте врешті-решт нам завжди вдавалося досягти якогось рішення", - відповіла Кая Каллас.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила впевненість, що у 2025 році у переговорах з Україною буде можливо відкрити перший і тридцять перший кластери.

Нагадаємо, у понеділок у ЄС вдалося "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту.

Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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