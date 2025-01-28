У Росії фіксується стрімке падіння в металургійній промисловості - ЦПД

За підсумками 2024 року в металургійній промисловості РФ фіксується стрімке падіння.

Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО, передає Укрінформ.

«Найбільший в РФ Магнітогорський меткомбінат скоротив на 14% виробництво сталі та на 4,5% - чавуну. Найбільший виробник кольорових металів «Норнікель» скоротив випуск нікелю на 6%, міді - на 12%, паладію - на 10%. Експорт російської сталі та сталевих труб обвалився на 22% та 77% відповідно», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на підприємствах намагаються пояснити падіння плановою модернізацією, але реальні причини - втрата західних ринків через санкції, падіння цін і попиту на російський метал на ринках Азії і падіння внутрішнього попиту через високу облікову ставку та кризові явища.

«Щоб не говорили влада РФ і пропаганда, війна проти України та санкції знищують засадничі галузі економіки РФ. І прогнози на майбутнє для кремля невтішні - промвиробництво падатиме й далі», - наголосили в ЦПД.