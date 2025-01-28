Польща ухвалила рішення для обмеження спроб блокування польсько-українського кордону

Польський уряд додав прикордонні контрольно-пропускні пункти до переліку критичної інфраструктури, щоб обмежити можливі спроби блокування польсько-українського кордону в майбутньому, повідомив голова Ради зі співробітництва з Україною та Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль.

"Уряд запровадив постанови щодо критичної інфраструктури, що трохи зменшило незручності, пов'язані з протестами на кордоні", - процитувала його слова Rzeczpospolita.

Він зазначив, що "перелік того, що вважається критичною інфраструктурою, розширено".

Як зазначив Коваль, фермери в Польщі та в ЄС завжди шукатимуть способи організації протестів, які матимуть найбільший вплив на владу. З іншого боку, будь-яка влада намагатиметься обмежити ці протести в межах закону.