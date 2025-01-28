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Трамп каже, що Microsoft веде переговори щодо придбання TikTok
10:37 28.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Microsoft веде переговори про придбання TikTok, повідомляє Reuters. Microsoft поки утрималася від коментарів, а TikTok і ByteDance не відповіли на запити журналістів.
TikTok, який має близько 170 мільйонів користувачів у США, тимчасово припиняв роботу перед набуттям чинності закону, що вимагав від його китайського власника ByteDance продати платформу з міркувань національної безпеки або зіткнутися із забороною.
Після вступу на посаду 20 січня Трамп підписав указ, який відтермінував заборону на 75 днів. Нещодавно він також повідомив, що веде переговори з кількома компаніями щодо купівлі TikTok і планує ухвалити рішення щодо майбутнього додатка протягом 30 днів.
Президент також заявляв, що готовий підтримати придбання TikTok мільярдером Ілоном Маском, якщо той зацікавиться. Нещодавно також стало відомо, що стартап Perplexity AI запропонував об'єднатися з TikTok, віддавши до половини нової компанії уряду США.
До речі, це вже другий випадок, коли Microsoft розглядає можливість придбати TikTok. Під час свого першого терміну Трамп наказав TikTok відокремити свою американську версію від ByteDance, посилаючись на міркування національної безпеки.
У 2020 році Microsoft стала головним претендентом на покупку, але переговори невдовзі провалилися, а спроба Трампа продати компанію закінчилася через кілька місяців, коли він пішов з посади президента.
Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла назвав цю угоду "найдивнішою з усіх, над якими я коли-небудь працював".
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