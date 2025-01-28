Трамп пообіцяв запровадити мита на весь імпорт чипів, сталі та ліків

Президент США Дональд Трамп планує обкласти додатковими митами весь імпорт сталі, алюмінію і міді, а також поставки зарубіжних комп'ютерних чипів, напівпровідникових компонентів і лікарських препаратів.

"Сполученим Штатам час повернутися до системи, яка зробила нас багатшими і могутнішими, ніж будь-коли раніше", - заявив Трамп у понеділок на заході у Флориді.

Він порівняв свій підхід до зовнішньої торгівлі з жорсткими митами, введеними президентом Вільямом Маккінлі наприкінці 1890-х років, пише USA Today.

"Нам потрібно повернути виробництво в нашу країну, - додав Трамп. - Як ви знаєте, раніше ми будували по одному кораблю на день. Зараз ми не можемо цього робити. Усе пішло в інші місця та інші країни".

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати чутки, що майбутній очільник міністерства фінансів Скотт Бессент виступає за запровадження мит у розмірі 2,5% на весь імпорт, Трамп заявив, що хоче бачити "набагато вищі" мита.

"Запам'ятайте слово "мита". Ми будемо захищати наш народ і наші компанії, і ми будемо захищати нашу країну за допомогою мит", - сказав президент.

Водночас він закликав Конгрес знизити податки на прибуток компаній, що виробляють товари в США, до 15% з поточних 21%.

"Якщо ви хочете перестати платити податки або мита, вам потрібно будувати свої заводи тут, в Америці. І це відбуватиметься рекордними темпами", - заявив Трамп.